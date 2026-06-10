شارجہ ایئرپورٹ کو کاربن ایکریڈیٹیشن پروگرام میں لیول 4 کی منظوری حاصل

شارجہ، 10 جون، 2026 (وام) -- شارجہ ایئرپورٹ نے ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل (اے سی آئی) کے ایئرپورٹ کاربن ایکریڈیٹیشن پروگرام میں لیول 4 کی منظوری حاصل کی ہے، جو پائیداری اور ماحولیاتی اہداف کے حصول کی جانب اس کی پیش رفت کا اہم سنگ میل ہے۔
یہ منظوری تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں 12 سے 14 مئی 2026 تک منعقد ہونے والی اے سی آئی ایشیا پیسیفک اور مشرق وسطیٰ ریجنل اسمبلی، کانفرنس اور نمائش کے دوران دی گئی۔
اس موقع پر شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی سالم المدفع نے کہا کہ یہ کامیابی ایئرپورٹ کے تمام آپریشنز میں پائیداری کو فروغ دینے کے عزم کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیول 4 حاصل کرنے کے لیے کاربن اخراج میں حقیقی کمی اور ہوائی اڈے سے وابستہ شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون ضروری ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی متحدہ عرب امارات اور شارجہ کے ماحولیاتی وژن اور "نیٹ زیرو 2050" حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ شارجہ ایئرپورٹ توانائی کی بچت، قابلِ تجدید توانائی کے استعمال اور اخراج میں کمی کے لیے جدید منصوبوں پر مسلسل کام کر رہا ہے۔
اے سی آئی ایشیا پیسیفک و مشرق وسطیٰ کے ڈائریکٹر جنرل اسٹیفانو بارونچی نے شارجہ ایئرپورٹ کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام 2050 تک صفر کاربن اخراج کے عالمی ہدف کے حصول کی جانب ہوابازی کے شعبے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
شارجہ ایئرپورٹ نے 2014 میں کاربن ایکریڈیٹیشن پروگرام میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے لیول 1 حاصل کیا تھا، جبکہ 2016 میں توانائی کی بچت کے مختلف اقدامات کے بعد لیول 2 حاصل کیا۔ 2018 میں ایئرلائنز اور دیگر شراکت دار اداروں کو بھی ماحولیاتی اقدامات میں شامل کرنے پر اسے لیول 3 دیا گیا۔
سال 2020 میں شارجہ ایئرپورٹ خلیجی ممالک کا پہلا اور مشرق وسطیٰ کا دوسرا ہوائی اڈہ بنا جس نے لیول 3+ کے تحت کاربن نیوٹرل حیثیت حاصل کی تھی۔
لیول 4 کی حالیہ منظوری شارجہ ایئرپورٹ کی ماحولیاتی حکمت عملی میں ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے، جس کا مقصد شراکت داروں کے تعاون سے کاربن اخراج میں مستقل اور مؤثر کمی لانا ہے۔
شارجہ ایئرپورٹ کے مطابق یہ کامیابی پائیدار فضائی سفر کے فروغ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی عالمی کوششوں میں اس کے کردار کو مزید مضبوط بنائے گی۔