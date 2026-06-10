عبداللہ بن زاید کی امریکی مندوب مائیک والٹز سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 10 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اقوام متحدہ میں امریکا کے مستقل مندوب مائیک والٹز سے ملاقات کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور امریکا کے درمیان تعاون اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے کثیرالجہتی تعاون اور بین الاقوامی تنظیموں کے دائرہ کار میں دوطرفہ روابط کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور چند برادر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایران کے بلااشتعال حملوں اور ان کے علاقائی و عالمی اثرات پر بھی گفتگو کی گئی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ان حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار پر امریکا کا شکریہ ادا کیا۔
ملاقات میں سوڈان اور لبنان کی صورتحال سمیت خطے کی تازہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور امریکا کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر بھی بات چیت کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے دونوں دوست ممالک کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ باہمی مفادات کے حصول اور علاقائی و عالمی استحکام کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مستحکم بنانے کا عزم مشترک ہے۔
ملاقات میں امریکا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف مناع العتیبہ بھی موجود تھے۔