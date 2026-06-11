سونے کی قیمت میں 6 ماہ کی کم ترین سطح سے بحالی

عالمی دارالحکومتوں، 11 جون، 2026 (وام) -- سونے کی قیمت میں جمعرات کو 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچنے کے بعد دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 4,089.12 ڈالر فی اونس ہو گئی۔ اس سے قبل قیمت گر کر 4,022.09 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی تھی، جو 21 نومبر کے بعد کم ترین سطح ہے۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کی قیمت 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 4,111.10 ڈالر فی اونس رہی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.3 فیصد بڑھ کر 63.86 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 1,673.75 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ پیلیڈیم کی قیمت میں 2.2 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1,239.89 ڈالر فی اونس پر فروخت ہوا۔