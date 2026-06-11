کویت کا فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان

کویت سٹی، 11 جون، 2026 (وام) -- کویت کے محکمہ شہری ہوا بازی (ڈی جی سی اے) نے جمعرات کی صبح 4:50 بجے سے ملک کی فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔
کویت نیوز ایجنسی (کونا) کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ خطرہ ختم ہونے تک پروازوں کا رخ متبادل ہوائی اڈوں کی جانب موڑ دیا جائے گا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ احتیاطی اقدام پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق فضائی آمدورفت اور مسافروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
محکمہ کے مطابق یہ فیصلہ ایران کے حملوں اور خطے میں شہری ہوا بازی کو درپیش ممکنہ خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ادارے نے کہا کہ وہ متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔
ڈی جی سی اے نے واضح کیا کہ صورتحال معمول پر آنے اور خطرات کے خاتمے کے بعد فضائی حدود دوبارہ کھول دی جائے گی اور فضائی آپریشن بحال کر دیے جائیں گے۔
محکمہ نے مسافروں اور ایئرلائنز سے درخواست کی ہے کہ وہ سرکاری اعلانات پر نظر رکھیں اور جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔