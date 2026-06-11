کویت کی فضائی حدود میں فضائی ٹریفک معمول پر آ گئی

کویت سٹی، 11 جون، 2026 (وام) -- کویت کے محکمہ شہری ہوا بازی (پی اے سی اے) نے اعلان کیا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی ضرورت پیدا کرنے والی صورتحال کے خاتمے کے بعد ملکی فضائی حدود میں فضائی ٹریفک معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہے۔
کویت نیوز ایجنسی (کونا) کے مطابق جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ادارہ ملک کے اندر اور بیرونِ ملک متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے چوبیس گھنٹے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ فضائی حدود میں سلامتی اور تحفظ کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر معمول کے فضائی آپریشن دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور پروازیں منظور شدہ شیڈول کے مطابق چل رہی ہیں۔
محکمہ نے واضح کیا کہ کسی بھی نئی پیش رفت کی صورت میں فوری جائزہ لینے اور ضروری اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی کا عمل بدستور جاری رہے گا۔