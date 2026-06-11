صدر شیخ محمد بن زاید کی ہدایت پر یو اے ای کی شام میں سیلاب متاثرین کے لیے فوری امداد

ابوظہبی، 11 جون، 2026 (وام) -- صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایت پر متحدہ عرب امارات نے یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے شام میں دریائے فرات میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے فوری امداد فراہم کی ہے۔
یہ اقدام قدرتی آفات اور انسانی بحرانوں سے متاثرہ آبادیوں کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی پر مبنی عالمی عزم کے تحت کیا گیا ہے۔
امدادی کارروائی کے تحت متاثرین کو ضروری امدادی سامان اور بنیادی رہائشی ضروریات کی اشیا فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ مردوں، خواتین اور بچوں کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔
اس موقع پر یو اے ای ایڈ ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت قدرتی آفات اور انسانی بحرانوں سے متاثرہ ممالک کو فوری امداد فراہم کرنے کو خاص اہمیت دیتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ طرزِ عمل بانیِ متحدہ عرب امارات، مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کے انسان دوستی، تعاون، یکجہتی اور ضرورت مندوں کی مدد کے اصولوں کا تسلسل ہے، جو آج بھی ملک کی انسانی امدادی پالیسی کی بنیاد ہیں۔