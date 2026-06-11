جرمن چانسلر نے برلن ایئر شو میں ایمریٹس کے اے380 طیارے کا دورہ کیا

برلن، 11 جون، 2026 (وام) -- جرمنی کے چانسلر فریڈرش مرز نے آئی ایل اے برلن 2026 ایئر شو کے افتتاح کے موقع پر ایمریٹس کے اے380 طیارے کا دورہ کیا۔
جرمن چانسلر کا استقبال ایمریٹس ایئرلائن کے صدر سر ٹم کلارک اور شمالی و وسطی یورپ کے نائب صدر وولکر گرائنر نے کیا۔ اس موقع پر برلن کے گورننگ میئر کائی ویگنر اور برانڈن برگ کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ڈائٹمار ووئڈکے نے بھی طیارے کا دورہ کیا۔
ایمریٹس 10 سے 14 جون تک جاری رہنے والی نمائش میں اپنے چار درجوں پر مشتمل اے380 طیارے کے ساتھ شریک ہے۔ برلن ایکسپو سینٹر ایئرپورٹ میں نمائش کے لیے رکھا گیا یہ واحد اے380 اور سب سے بڑا طیارہ ہے۔
ایمریٹس کا اے380 طیارہ 2010 سے آئی ایل اے برلن کا مستقل حصہ رہا ہے، جو جرمنی اور یورپ کی منڈیوں کے ساتھ ایئرلائن کے دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔
ایمریٹس 1987 سے جرمنی میں خدمات فراہم کر رہی ہے اور اس وقت فرینکفرٹ، میونخ، ہیمبرگ اور ڈسلڈورف کے لیے روزانہ پروازیں چلا رہی ہے۔
ایئرلائن نے برلن اور اشٹٹگارٹ کے لیے بھی روزانہ باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق ان روٹس سے مسافروں کو ایک ہی اسٹاپ کے ذریعے 50 عالمی مقامات تک رسائی حاصل ہوگی، جبکہ روزگار کے نئے مواقع اور سیاحت کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔