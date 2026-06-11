یو اے ای کی فلپائن میں زلزلہ متاثرین کے لیے فوری امداد

ابوظہبی، 11 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے فلپائن کے جنوبی ساحلی علاقے میں آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے فوری امداد فراہم کی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں 35 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
اس موقع پر یو اے ای ایڈ ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ یہ فوری امدادی اقدام قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ اقوام کی مدد کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی پر مبنی ذمہ داری کا حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں کا مقصد متاثرین کی مشکلات میں کمی لانا اور بحالی کے ابتدائی مراحل میں ان کی مدد کرنا ہے، جس کے لیے بین الاقوامی اداروں اور فلپائن کے متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔
ڈاکٹر العامری کے مطابق امدادی سامان کی فراہمی فلپائن کے حکام کے ساتھ رابطے اور ضروریات کے جامع جائزے کے بعد عمل میں لائی گئی تاکہ متاثرہ افراد کی بنیادی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ہنگامی حالات میں متاثرہ آبادی تک ضروری امداد جلد از جلد پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ اقدامات اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں کی انسانی صورتحال سے متعلق رپورٹس کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔
دریں اثنا، وزارت خارجہ نے فلپائن کے جنوبی علاقے منڈاناؤ میں آنے والے زلزلے پر فلپائن کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
وزارت نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ، حکومت اور عوامِ فلپائن سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔