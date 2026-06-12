میکسیکو نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی

میکسیکو سٹی، 12 جون، 2026 (وام) -- میزبان میکسیکو نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں جنوبی افریقہ کو 0-2 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا فاتحانہ آغاز کیا۔
میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جولین کوئینونیس نے پہلا گول کیا اور دوسرے گول کی بنیاد بھی فراہم کی۔ میکسیکو نے میچ کے آغاز سے ہی حریف ٹیم پر دباؤ برقرار رکھا اور ابتدائی منٹوں میں کئی خطرناک حملے کیے۔
پہلا گول اس وقت ہوا جب ایرک لیرا نے گیند حاصل کرکے کوئینونیس کو پاس دی، جنہوں نے پنالٹی ایریا کے قریب سے گیند جال میں پہنچا دی۔
دوسرے ہاف کے آغاز میں جنوبی افریقہ کو بڑا دھچکا اس وقت لگا جب اسپھیفیلو سیتھولے کو فاؤل پر ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔
عددی برتری حاصل کرنے کے بعد میکسیکو نے اپنی برتری دگنی کر لی۔ کوئینونیس اور راؤل خیمنیز کے درمیان عمدہ پاسوں کے تبادلے کے بعد روبرٹو الواراڈو نے کراس دیا، جسے میکسیکو کے نمبر 9 کھلاڑی نے گول میں تبدیل کر دیا۔
میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے ایک ایک کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا۔ جنوبی افریقہ کے تھیمبا زوانے اور میکسیکو کے سیزر مونٹیس میدان بدر ہوئے۔
اس کامیابی کے ساتھ میکسیکو نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ورلڈ کپ مہم کا شاندار آغاز کیا ہے۔