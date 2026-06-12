سونے کی قیمت میں کمی، ہفتہ وار بنیاد پر 3.2 فیصد خسارے کا امکان

عالمی دارالحکومتوں، 12 جون، 2026 (وام) -- مہنگائی کے خدشات اور امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں ممکنہ اضافے کی توقعات کے باعث جمعہ کو سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ قیمتیں ہفتہ وار بنیاد پر خسارے کی جانب گامزن ہیں۔
اسپاٹ گولڈ 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 4,191.17 ڈالر فی اونس پر آ گیا، جبکہ ہفتے کے دوران اس میں 3.2 فیصد کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 2.4 فیصد اضافے کے ساتھ 4,212.70 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.4 فیصد کم ہو کر 67.10 ڈالر فی اونس رہ گئی، جبکہ پلاٹینم 0.7 فیصد اضافے کے ساتھ 1,731.40 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ تاہم دونوں دھاتیں ہفتہ وار بنیاد پر خسارے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔
پیلیڈیم کی قیمت 1.6 فیصد اضافے کے ساتھ 1,289.33 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ اس دھات کی قیمت میں رواں ہفتے اب تک تقریباً 5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔