متحدہ عرب امارات نے ایران کو 3 ارب ڈالر کی منتقلی سے متعلق خبروں کی تردید کر دی

ابوظہبی، 13 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے بعض بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات سے اسلامی جمہوریہ ایران کو فنڈز کی منتقلی کی گئی ہیں، جن میں 3 ارب امریکی ڈالر کی منتقلی کا الزام بھی شامل ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تمام الزامات بے بنیاد اور حقیقت کے منافی ہیں۔ وزارت نے واضح کیا کہ ایران کے کسی منجمد فنڈ کو نہ جاری کیا گیا ہے، نہ منتقل کیا گیا ہے اور نہ ہی متحدہ عرب امارات کے ذریعے ایسی کسی منتقلی میں سہولت فراہم کی گئی ہے۔
وزارت خارجہ نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ خبروں کی اشاعت میں درستگی کو یقینی بنائیں، سرکاری ذرائع پر انحصار کریں اور غیر مصدقہ معلومات یا بے بنیاد الزامات کی اشاعت اور تشہیر سے گریز کریں۔