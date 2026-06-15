وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کا اعلان

اسلام آباد، 15 جون، 2026 (وام) -- پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ "ایکس" پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ "تفصیلی اور مسلسل مذاکرات کے بعد ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کے مطابق معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے بعد ثالثی کا کردار ادا کرنے والے فریقین آئندہ ہفتے مختلف سطحوں پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرائیں گے تاکہ معاہدے پر عمل درآمد اور باہمی تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے۔