امریکا-ایران جنگ بندی معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی

عالمی دارالحکومتوں، 16 جون، 2026 (وام) -- امریکا اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ طے پانے کے بعد پیر کے روز عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تین ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔
عالمی معیار برینٹ خام تیل اور امریکی خام تیل (ڈبلیو ٹی آئی) دونوں کی قیمتوں میں تقریباً 5 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد قیمتیں مارچ کے اوائل کے بعد اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں۔
برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 5 فیصد کمی کے ساتھ 82.56 سے 83 ڈالر فی بیرل کے درمیان بند ہوئی، جبکہ امریکی خام تیل (ڈبلیو ٹی آئی) کی قیمت 5 فیصد سے زائد کمی کے بعد 79.71 سے 80.21 ڈالر فی بیرل کے درمیان آ گئی۔