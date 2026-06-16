امریکا-ایران جنگ کے خاتمے کے ابتدائی معاہدے کی خبروں پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ

عالمی دارالحکومتوں، 16 جون، 2026 (وام) -- امریکا اور ایران کے حکام کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے تک پہنچنے کے اعلان کے بعد پیر کے روز عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں 2 فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بج کر 36 منٹ پر اسپاٹ گولڈ کی قیمت 2.5 فیصد اضافے کے ساتھ 4,323.29 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جو 9 جون کے بعد بلند ترین سطح ہے۔ اس کے ساتھ سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے تجارتی سیشن میں اضافہ دیکھا گیا۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز بھی 2.5 فیصد بڑھ کر 4,343.80 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئے۔
دوسری جانب اسپاٹ سلور (چاندی) کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا اور یہ 3.3 فیصد بڑھ کر 70.19 ڈالر فی اونس ہو گئی۔