انڈونیشیا میں 6.7 شدت کا زلزلہ، شدید آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے

جکارتہ، 16 جون، 2026 (وام) -- انڈونیشیا کے ایک حصے میں منگل کے روز 6.7 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد کئی شدید آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔
ابتدائی زلزلے کے جھٹکے ایک منٹ سے زائد وقت تک محسوس کیے گئے، جس کے باعث متاثرہ علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
امریکی جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ وسطی سولاویسی کے دارالحکومت پالو سے 46 کلومیٹر مشرق-جنوب مشرق میں واقع تھا۔
ادارے نے بتایا کہ زلزلہ زمین کی سطح سے تقریباً 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔