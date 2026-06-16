صدر شیخ محمد بن زاید اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ایویان لی بان، 16 جون، 2026 (وام) -- صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے فرانس کے شہر ایویان لی بان میں منعقدہ جی7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان تزویراتی تعاون اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں پیش آنے والی اہم پیش رفت پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔
ملاقات میں جی7 سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اہداف کے حصول اور عالمی سطح پر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک عمل کی اہمیت پر زور دیا۔