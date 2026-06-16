متحدہ عرب امارات کے صدر کی جی7 سربراہ اجلاس میں شرکت، عالمی امن، استحکام اور تعاون کے فروغ پر زور

ایویان لی بان، 16 جون، 2026 (وام) -- صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے فرانس کے شہر ایویان لی بان میں 15 سے 17 جون تک منعقد ہونے والے 52ویں جی7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی، جس کی میزبانی فرانسیسی جمہوریہ نے کی۔
اجلاس میں جی7 ممالک، جن میں فرانس، امریکا، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، کینیڈا اور جاپان شامل ہیں، کے رہنماؤں کے علاوہ متعدد مدعو ممالک کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے عالمی سطح پر امن، سلامتی، استحکام، باہمی اعتماد اور ترقی کے فروغ کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
انہوں نے اجلاس کی میزبانی اور شرکت کی دعوت دینے پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسے وقت میں دوست ممالک اور شراکت داروں سے ملاقات خوش آئند ہے جب دنیا کو اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ خطہ اس وقت غیر معمولی تبدیلیوں اور تیزی سے ابھرتے ہوئے چیلنجز کے دور سے گزر رہا ہے، جن کے اثرات خطے کی سرحدوں سے کہیں آگے تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے خلاف چھ ہفتوں تک جاری رہنے والے ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے دوران دفاعی اقدامات میں حمایت پر جی7 ممالک اور عالمی شراکت داروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران نے بین الاقوامی تعاون اور مشترکہ اقدامات کی ضرورت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مضبوط سپلائی چینز، محفوظ تجارتی راستے اور مؤثر بنیادی ڈھانچہ خوشحالی کی بنیاد ہیں، جبکہ عالمی استحکام کا تحفظ صرف مشترکہ مفاد ہی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے اس موقع پر امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کو سراہا جن کے نتیجے میں امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت سے متعلق معاہدہ طے پایا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں دیرپا اور پائیدار امن کا انحصار ریاستوں کی خودمختاری کے احترام، حسنِ ہمسائیگی کے اصولوں اور بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری پر ہے، جو سب کے لیے سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دے سکتی ہے۔
انہوں نے توانائی کی منتقلی، مصنوعی ذہانت اور اقتصادی ترقی جیسے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ متحدہ عرب امارات ان شعبوں میں ایک قابلِ اعتماد اور مستقبل پر نظر رکھنے والا شراکت دار ہے۔
صدر امارات نے کہا کہ جی7 اجلاس میں متحدہ عرب امارات کی شرکت ان شراکت داریوں کو مزید مضبوط بنانے اور جدت، رابطہ کاری اور پائیداری میں سرمایہ کاری کے عزم کی عکاس ہے، جو زیادہ خوشحال مستقبل کے لیے بنیادی محرکات ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ جی7 اجلاس ان شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا، جس سے علاقائی اور عالمی سطح پر استحکام اور خوشحالی کے حصول میں مدد ملے گی۔