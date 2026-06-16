صدر شیخ محمد بن زاید اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی کے درمیان دوطرفہ تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال

ایویان لی بان، 16 جون، 2026 (وام) -- صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ہے، جن میں معیشت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبے نمایاں ہیں۔
یہ ملاقات فرانس کے شہر ایویان لی بان میں منعقدہ جی7 سربراہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور وزیراعظم مارک کارنی نے جی7 سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات پر بھی گفتگو کی اور عالمی اقتصادی استحکام کے فروغ اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مکالمے اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے ترقیاتی اہداف اور باہمی مفادات کو فروغ مل سکے۔