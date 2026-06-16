پیشگی سکیورٹی کارروائی میں منشیات فروشی کی سازش ناکام، منظم مجرمانہ نیٹ ورک کا انکشاف

ابوظہبی، 16 جون، 2026 (وام) -- وفاقی استغاثہ برائے انسدادِ منشیات کی نگرانی میں قومی انسدادِ منشیات اتھارٹی نے رأس الخیمہ پولیس اور دیگر متعلقہ پولیس اداروں کے تعاون سے متحدہ عرب امارات میں منشیات کی ترسیل اور فروخت کی ایک بڑی مجرمانہ سازش ناکام بنائی ہے۔
کارروائی کے دوران متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا جبکہ منشیات اور نفسیاتی اثرات رکھنے والے ممنوعہ مادوں کی بڑی مقدار قبضے میں لے لی گئی، جو مختلف علاقوں میں تقسیم کی جانی تھی۔
حکام کے مطابق موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ ایک شہر میں جغرافیائی مقام پر منشیات چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی خصوصی ٹیموں نے تفتیش اور نگرانی کا آغاز کیا اور قانونی اجازت حاصل کرنے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی ایک کھیپ منتقل کرنے کی کوشش کرنے والے جرائم پیشہ گروہ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا۔
ابتدائی تفتیش میں گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ انہیں منشیات کی تقسیم کے احکامات بیرونِ ملک مقیم ایک مرکزی ملزم کی جانب سے موصول ہوتے تھے، جو پورے نیٹ ورک کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔
مزید تحقیقات اور مسلسل نگرانی کے بعد حکام نے مرکزی ملزم سے وابستہ 11 افراد کو بھی گرفتار کر لیا، جو متحدہ عرب امارات میں منشیات کی تقسیم میں ملوث تھے۔
بعد ازاں دبئی، ابوظہبی اور عجمان میں کی جانے والی مزید کارروائیوں کے دوران 10 اضافی ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور مختلف اقسام کی منشیات اور نفسیاتی اثرات رکھنے والے ممنوعہ مادے برآمد کیے گئے۔
تحقیقات کے دوران ایک اور خفیہ گودام کا بھی سراغ لگایا گیا، جہاں سے بڑی مقدار میں چرس، ہیش آئل اور مصنوعی کینابینوئیڈ پر مشتمل کاغذات برآمد ہوئے۔
وفاقی استغاثہ برائے انسدادِ منشیات نے کیس کی تحقیقات اور قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے، جبکہ تمام ملزمان اور ضبط شدہ مواد کو معائنے اور تجزیے کے لیے متعلقہ فرانزک لیبارٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
متعلقہ حکام نے کہا کہ یہ کامیاب کارروائی منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی میں استغاثہ اور سکیورٹی اداروں کے درمیان اعلیٰ سطح کے تعاون، تیاری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ منشیات کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔