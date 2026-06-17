صدر متحدہ عرب امارات اور یونان کے وزیراعظم کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 17 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج یونان کے وزیراعظم کیریاکوس میتسوتاکس کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور یونان کے درمیان جامع تزویراتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے معیشت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، قابلِ تجدید توانائی، پائیداری، بنیادی ڈھانچے اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ یہ تبادلہ خیال دونوں ممالک کے درمیان قائم جامع تزویراتی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت ہوا۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی، جن میں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال سرفہرست رہی۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور وزیراعظم کیریاکوس میتسوتاکس نے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عناصر خطے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔