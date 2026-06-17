سونے کی قیمت میں مسلسل پانچویں روز اضافہ، دیگر قیمتی دھاتیں بھی مہنگی

عالمی دارالحکومتوں، 17 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں بدھ کے روز مسلسل پانچویں سیشن کے دوران اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 2 بج کر 30 منٹ پر اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,341.12 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ سونا پیر کے روز حاصل کی گئی ایک ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب ٹریڈ ہوتا رہا۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز کی قیمت بھی 0.2 فیصد بڑھ کر 4,361.10 ڈالر فی اونس ہو گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ اسپاٹ سلور 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 70.38 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی، جبکہ پلاٹینم کی قیمت 0.5 فیصد بڑھ کر 1,812.80 ڈالر فی اونس ہو گئی۔
اسی طرح پیلاڈیم کی قیمت میں بھی 0.3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 1,355.65 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی۔