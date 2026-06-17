امریکا-ایران امن معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، تین ماہ کی کم ترین سطح برقرار

عالمی دارالحکومتوں، 17 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بدھ کے روز بھی کمی کا رجحان برقرار رہا، جس سے گزشتہ روز کی نمایاں گراوٹ میں مزید اضافہ ہوگیا۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 3 بج کر 40 منٹ پر برینٹ خام تیل کے فیوچرز 16 سینٹ یا 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 78.80 ڈالر فی بیرل پر آ گئے، جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) 25 سینٹ یا 0.3 فیصد کمی کے بعد 75.80 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔
منگل کے روز دونوں عالمی معیاروں میں مسلسل دوسرے سیشن کے دوران تقریباً 5 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں تین ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔