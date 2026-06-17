ابوظہبی گرانڈ سلام جیو جِتسو سیزن 2026-2027 کا آغاز استنبول سے ہوگا

استنبول، 17 جون، 2026 (وام) -- ابوظہبی گرانڈ سلام جیو جِتسو سیزن 2026-2027 کا افتتاحی مرحلہ 20 اور 21 جون کو ترکیہ کے شہر استنبول میں منعقد ہوگا، جس میں 70 سے زائد ممالک کے ممتاز کھلاڑی اور جیو جِتسو اکیڈمیاں شرکت کریں گی۔
ایج گروپ کے تعاون سے منعقد ہونے والے اس ایونٹ کے لیے مقابلوں سے ایک ماہ قبل ہی رجسٹریشن کی گنجائش کا 87 فیصد حصہ مکمل ہو چکا ہے، جو چیمپئن شپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور عالمی سطح پر اس کی مضبوط ہوتی حیثیت کا مظہر ہے۔
استنبول مرحلہ ایسے سیزن کے بعد منعقد ہو رہا ہے جس میں ابوظہبی گرانڈ سلام کو عالمی سطح پر وسیع پذیرائی حاصل ہوئی اور ابوظہبی نے جیو جِتسو کے فروغ اور عالمی معیار کے کھلاڑی تیار کرنے کے مرکز کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کی۔ گزشتہ سیزن کے مختلف مراحل میں دنیا بھر سے ہزاروں کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی۔
ابوظہبی جیو جِتسو پرو (اے جے پی) کے جنرل منیجر طارق البحری نے کہا کہ نئے سیزن کا آغاز استنبول سے ہونا چیمپئن شپ کی مسلسل ترقی اور دنیا بھر کے کھلاڑیوں اور اکیڈمیوں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ابوظہبی گرانڈ سلام ہر سال اپنی بین الاقوامی موجودگی کو مزید وسعت دے رہا ہے اور استنبول مرحلے کے اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ چیمپئن شپ جیو جِتسو کے کھلاڑیوں کے لیے دنیا کے اہم ترین مسابقتی پلیٹ فارمز میں شامل ہو چکی ہے۔
طارق البحری نے کہا کہ انہیں ایک ایسے نئے سیزن کا انتظار ہے جس میں سخت مقابلے اور اعلیٰ فنی معیار کی کارکردگیاں دیکھنے کو ملیں گی، جو گزشتہ برسوں کی کامیابیوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ دنیا بھر میں جیو جِتسو کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔
منتظمین کے مطابق استنبول میں ہونے والے مقابلوں میں مختلف ویٹ اور بیلٹ کیٹیگریز میں سخت اور دلچسپ مقابلوں کی توقع ہے، جبکہ یہ مرحلہ عالمی رینکنگ پوائنٹس اور بین الاقوامی درجہ بندی کی دوڑ کا بھی آغاز ثابت ہوگا۔