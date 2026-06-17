متحدہ عرب امارات کے صدر کی فرانس میں جی7 سربراہی اجلاس کے موقع پر مصری صدر سے ملاقات

ایویان لی بان، فرانس، 17 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے فرانس کے شہر ایویان لی بان میں منعقدہ جی7 سربراہ اجلاس کے موقع پر عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے ترقیاتی اہداف اور مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو کی، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا۔
ملاقات میں جی7 سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور عالمی سطح پر خوشحالی کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور صدر عبدالفتاح السیسی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں برادر ممالک مختلف شعبوں میں اپنی شراکت داری اور تعاون کو مزید مستحکم کرتے رہیں گے، جس سے دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مفادات کو فروغ ملے گا۔