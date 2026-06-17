آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت یو اے ای فلوٹنگ اسپتال میں غزہ سے مزید 5 مریض اور زخمی منتقل

العریش، 17 جون، 2026 (وام) -- مصر کے شہر العریش کی بندرگاہ پر قائم متحدہ عرب امارات کے فلوٹنگ اسپتال نے غزہ کی پٹی سے مزید 5 فلسطینی مریضوں اور زخمیوں کو علاج اور طبی دیکھ بھال کے لیے وصول کیا ہے۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی اور طبی کوششوں کا حصہ ہے۔
نئے کیسز کی آمد کے بعد رفح کراسنگ دوبارہ کھلنے کے بعد سے فلوٹنگ اسپتال میں علاج کے لیے لائے گئے مریضوں کی مجموعی تعداد 95 ہو گئی ہے۔
مریضوں کی آمد پر خصوصی طبی اور نرسنگ ٹیموں نے ضروری معائنے اور طبی جائزے کیے اور ہر مریض کی حالت کے مطابق علاج کا مناسب منصوبہ تیار کیا، جو منظور شدہ اعلیٰ طبی معیار کے مطابق ہے۔
یو اے ای فلوٹنگ اسپتال غزہ کی پٹی سے آنے والے مریضوں اور زخمیوں کو خصوصی طبی خدمات فراہم کرتے ہوئے اپنا انسانی ہمدردی اور طبی مشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسپتال میں تربیت یافتہ طبی عملہ اور جدید آلات موجود ہیں، جو مریضوں کو ضروری علاج اور دیکھ بھال فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
اسپتال کی انتظامیہ نے مزید مریضوں کو وصول کرنے اور فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اپنی مکمل تیاری کی تصدیق کی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ کوششیں موجودہ حالات میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور صحت کے شعبے کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے کردار کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔