مرکزی بینک کا اوور نائٹ ڈپازٹ شرح سود 3.65 فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان

ابوظہبی، 17 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک (سی بی یو اے ای) نے اوور نائٹ ڈپازٹ فیسلٹی (او ڈی ایف) پر لاگو بنیادی شرح سود 3.65 فیصد کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ریزرو بیلنسز پر شرح سود (آئی او آر بی) کو برقرار رکھنے کے اعلان کے بعد کیا گیا۔
مرکزی بینک نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کی تمام مستقل قرض سہولتوں کے تحت قلیل مدتی رقوم حاصل کرنے کے لیے شرح سود بنیادی شرح سے 50 بیسس پوائنٹس زیادہ برقرار رکھی جائے گی۔
مرکزی بینک کے مطابق بنیادی شرح سود، جو امریکی فیڈرل ریزرو کی آئی او آر بی شرح سے منسلک ہے، مالیاتی پالیسی کے عمومی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے اور متحدہ عرب امارات کی منی مارکیٹ میں اوور نائٹ شرح سود کے لیے ایک مؤثر کم از کم سطح فراہم کرتی ہے۔