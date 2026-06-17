یوروسیٹری 2026 میں یو اے ای پویلین عالمی دفاعی شراکت داریوں کے فروغ کا مرکز بن گیا

پیرس، 17 جون، 2026 (وام) -- یوروسیٹری 2026 میں متحدہ عرب امارات کا پویلین عالمی دفاعی شعبے میں بین الاقوامی شراکت داریوں کے فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم کے طور پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ نمائش کے تیسرے روز پویلین میں 3,125 افراد نے شرکت کی، جبکہ اماراتی اداروں اور بین الاقوامی دفاعی کمپنیوں و وفود کے درمیان 92 ملاقاتیں ہوئیں، جس سے عالمی دفاعی منظرنامے میں متحدہ عرب امارات کی قابلِ اعتماد شراکت دار کی حیثیت مزید مستحکم ہوئی۔
وزارتِ دفاع اور دفاعی استعداد کے فروغ کے لیے قائم توازن کونسل کی حمایت اور موڈون کمپنی کے ذیلی ادارے ایڈنیک گروپ کے انتظام میں قائم یہ پویلین متحدہ عرب امارات کی دفاعی صلاحیتوں کی جامع نمائندگی کر رہا ہے۔ اس کے تحت ملک کے نمایاں دفاعی ادارے ایک ہی چھت تلے عالمی صنعت کے نمائندوں سے روابط استوار کر رہے ہیں اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔
نمائش کے تیسرے روز ایج گروپ نے 19، ریسورس انڈسٹریز نے 14 اور امارات کیبل کارپوریشن انٹرکنیکٹ نے 12 ملاقاتیں کیں۔ یوروسیٹری میں اماراتی کمپنیوں اور عالمی دفاعی و سلامتی کے اداروں کے درمیان تعاون متحدہ عرب امارات کے دفاعی شراکت داریوں کے فروغ اور جدت طرازی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
دوسری جانب ایڈنیک گروپ نے قومی دفاعی نمائشوں کے فروغ کے لیے یوروسیٹری 2026 میں اپنی شرکت کے دوران پویلین اور اپنے اسٹال پر 47 ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں 2027 کی بین الاقوامی دفاعی نمائش (آئیڈیکس)، بحری دفاع اور میری ٹائم سکیورٹی نمائش (نیویڈیکس)، 2029 کی بغیر پائلٹ نظاموں کی نمائش (یومیکس)، سمولیشن اینڈ ٹریننگ نمائش (سم ٹیکس) اور 2029 کی بین الاقوامی قومی سلامتی و استحکام نمائش (آئی ایس این آر) پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
نمائش کے دوران کئی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ ایج گروپ اور اسپین کے دفاعی و سکیورٹی ٹیکنالوجی گروپ ای ایم اینڈ ای گروپ نے متحدہ عرب امارات میں مشترکہ منصوبہ قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔
اسی طرح ایج گروپ اور برطانیہ کی کمپنی تھرموٹیکنکس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، جو دفاعی اور سکیورٹی شعبے کے لیے انفرا ریڈ تھرمل امیجنگ، نائٹ وژن اور آگمینٹڈ ریئلٹی وژن سسٹمز تیار کرتی ہے۔
ایج گروپ نے امریکی فضائی و دفاعی کمپنی ارسا میجر کے ساتھ بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، جو راکٹ انجن اور ہائپرسونک پروپلشن سسٹمز تیار کرتی ہے۔
یو اے ای پویلین میں برازیل کی مسلح افواج کے وفد سمیت متعدد دفاعی ماہرین اور فوجی وفود نے شرکت کی۔ یوروسیٹری 2026 کے منتظم ادارے کوجیس ایونٹس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میجر جنرل (ریٹائرڈ) چارلس بیوڈوئن نے بھی پویلین کا دورہ کیا۔
وفود نے اماراتی دفاعی صنعت کی جانب سے پیش کی گئی مصنوعات کا جائزہ لیا، جو عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات کے دفاعی شعبے کے معیار اور بڑھتی ہوئی مسابقتی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔
یو اے ای پویلین یوروسیٹری کے آخری دو دنوں کے دوران بھی زائرین کا خیرمقدم جاری رکھے گا۔ پویلین پیرس کے پارک دیز ایکسپوزیشنز دی ویلپینٹ میں ہال 5A کے انڈور اسٹالز G415 اور H415 اور آؤٹ ڈور اسٹال EXTPE6A، بوتھ A190 پر قائم ہے، جہاں متحدہ عرب امارات دفاع اور سلامتی کے شعبے میں اپنی جدید ترین اختراعات پیش کر رہا ہے اور عالمی دفاعی ماہرین و صنعت کے رہنماؤں کے ساتھ روابط استوار کر رہا ہے۔