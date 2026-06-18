فیفا عالمی درجہ بندی: مراکش تاریخ میں پہلی بار چھٹے نمبر پر پہنچ گیا

رباط، 18 جون، 2026 (وام) -- مراکش فیفا کی تازہ ترین لائیو عالمی درجہ بندی میں چھٹے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جو اس کی تاریخ کی بلند ترین پوزیشن ہے۔ یہ پیش رفت 2026 فیفا ورلڈ کپ میں پرتگال اور جمہوریہ کانگو کے درمیان افتتاحی میچ برابر ہونے کے بعد سامنے آئی۔
پرتگال کی غیر متوقع برابری کا فائدہ مراکش کو پہنچا، کیونکہ اس نتیجے کے باعث پرتگالی ٹیم کے 12 سے زائد رینکنگ پوائنٹس کم ہو گئے۔ پرتگال پانچویں سے ساتویں پوزیشن پر چلا گیا اور اس کے پوائنٹس 1,755.09 رہ گئے۔
دوسری جانب مراکش 1,755.62 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر آ گیا اور اس نے صرف 0.53 پوائنٹس کے معمولی فرق سے پرتگال کو پیچھے چھوڑ دیا۔
اس دوران برازیل عالمی درجہ بندی میں ایک درجہ ترقی کرتے ہوئے پانچویں پوزیشن پر پہنچ گیا۔
یہ کامیابی مراکش فٹبال کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ مراکش فیفا کی عالمی درجہ بندی میں چھٹے نمبر تک پہنچنے والی پہلی عرب قومی ٹیم بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ کی اعلیٰ ترین درجہ بندی حاصل کرنے والی عرب ٹیم کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کر لی ہے۔