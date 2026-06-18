عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک فیصد سے زائد کمی کے بعد مستحکم

سنگاپور، 18 جون، 2026 (وام) -- مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے خدشات کے باعث حالیہ اضافے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں جمعرات کے روز کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ سرمایہ کار خطے میں کشیدگی میں کمی کے اشاروں اور آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
عالمی معیار برینٹ خام تیل کے فیوچرز کی قیمت 89 سینٹ یا 1.12 فیصد کمی کے بعد 78.66 امریکی ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔
اسی طرح امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) کے فیوچرز 98 سینٹ یا 1.28 فیصد کمی کے ساتھ 75.81 امریکی ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوئے۔