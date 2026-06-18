سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد اضافہ

عالمی دارالحکومتوں، 18 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں جمعرات کے روز ایک فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے گزشتہ سیشن کے دوران ہونے والی کمی کا بڑا حصہ پورا ہو گیا۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 2 بج کر 42 منٹ پر اسپاٹ گولڈ کی قیمت 1.4 فیصد اضافے کے ساتھ 4,316.42 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔ بدھ کے روز سونے کی قیمت میں 1.7 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔
دوسری جانب اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز ایک فیصد کمی کے ساتھ 4,336.70 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اسپاٹ سلور 1.8 فیصد بڑھ کر 69.18 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 1.2 فیصد اضافے کے ساتھ 1,757.53 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔
پیلاڈیم کی قیمت میں بھی 1.3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 1,329.99 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوا۔