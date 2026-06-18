متحدہ عرب امارات کی فلپائن میں زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری

منیلا، 18 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے فلپائن کے صوبہ سارانگانی میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپنی ہنگامی انسانی امدادی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو خوراک اور پینے کے پانی کی فراہمی کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔
اس سلسلے میں فلپائن میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد عبید سالم القطام الزعابی کی موجودگی میں اماراتی امدادی ٹیم نے مقامی حکام کے تعاون سے متاثرہ خاندانوں میں تقریباً 700 غذائی پیکٹس اور پینے کے پانی کے 500 گیلن تقسیم کیے۔
متحدہ عرب امارات کے امدادی منصوبے کے آئندہ مراحل میں 20 ہزار سے زائد غذائی پیکٹس اور 20 ہزار گیلن پینے کے پانی کی تقسیم شامل ہے، تاکہ متاثرہ افراد کی ضروریات پوری کی جا سکیں اور خاندانوں کو زلزلے کے اثرات سے بحالی میں مدد ملے۔
اماراتی امدادی ٹیم نے متاثرہ علاقوں کے متعدد فیلڈ دورے بھی کیے اور زمینی سطح پر متاثرہ خاندانوں کے حالات اور انسانی ضروریات کا براہِ راست جائزہ لیا، تاکہ امدادی سرگرمیوں کے زیادہ سے زیادہ مؤثر نتائج یقینی بنائے جا سکیں۔
یہ انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام دنیا بھر میں قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد اور عالمی یکجہتی و تعاون کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات کے مستقل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
متحدہ عرب امارات مختلف بحرانوں اور قدرتی آفات کے دوران فوری امدادی اقدامات کے ذریعے متاثرہ برادریوں کی معاونت جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے اس کے انسانی ہمدردی کے عالمی کردار کو مزید تقویت مل رہی ہے۔