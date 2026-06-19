فلپائن میں زلزلہ متاثرین کے لیے اماراتی امداد قابلِ ستائش ہے، میئر جنرل سانتوس سٹی

جنرل سانتوس، 19 جون، 2026 (وام) -- فلپائن کے شہر جنرل سانتوس کی میئر لوریلی پیکیو نے جنوبی فلپائن میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے فراہم کی جانے والی ہنگامی انسانی امداد کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام امارات کی گہری انسانی ہمدردی پر مبنی اقدار کی عکاسی کرتا ہے اور متاثرہ خاندانوں اور بچوں کی مشکلات کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
یہ بات انہوں نے فلپائن میں تعینات متحدہ عرب امارات کی امدادی ٹیم سے ملاقات کے دوران کہی، جو جنوبی فلپائن میں آنے والے زلزلے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے اور متاثرین کی مدد کے لیے وہاں موجود ہے۔
میئر لوریلی پاکیاؤ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے اپنی وابستگی کا مسلسل مظاہرہ کر رہا ہے اور مشکلات و آفات کے دوران متاثرہ برادریوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فلپائن کے عوام موجودہ مشکل حالات میں متحدہ عرب امارات کی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اماراتی امداد صرف خوراک، ادویات اور بنیادی ضروریات کی فراہمی تک محدود نہیں بلکہ اس سے متاثرہ خاندانوں کو تحفظ اور امید کا احساس بھی ملتا ہے۔
میئر جنرل سانتوس سٹی کے مطابق یہ امداد ان بچوں کی تکالیف کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہے جو زلزلے کے باعث خوف، جانی و مالی نقصانات اور گھروں و بنیادی سہولتوں کی تباہی جیسے کٹھن حالات سے گزرے ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی پر مبنی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات عالمی یکجہتی اور متاثرہ اقوام کی مدد کے لیے امارات کے مستقل عزم کا واضح ثبوت ہیں۔