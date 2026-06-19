مضبوط ڈالر کے دباؤ میں سونے کی قیمت ایک فیصد سے زائد گر گئی، مسلسل تیسرے ہفتے کمی کا رجحان

عالمی دارالحکومتوں، 19 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں جمعہ کے روز ایک فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ قیمتی دھات مسلسل تیسرے ہفتے خسارے کی جانب گامزن ہے۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 3 بج کر 38 منٹ پر اسپاٹ گولڈ کی قیمت 1.1 فیصد کمی کے ساتھ 4,163.93 ڈالر فی اونس رہ گئی۔
اسی طرح اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 1.5 فیصد کمی کے بعد 4,181.20 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی۔ اسپاٹ سلور 2.2 فیصد گر کر 64.36 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی، جبکہ پلاٹینم 1.9 فیصد کمی کے ساتھ 1,663.03 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔
پیلاڈیم کی قیمت میں بھی 1.6 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ 1,258.04 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوا۔