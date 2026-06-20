پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق

اسلام آباد، 20 جون، 2026 (وام) -- پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں افغانستان کی سرحد کے قریب ایک طاقتور دھماکے میں کم از کم 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔
حکام کے مطابق حملہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پیش آیا، جہاں صبح مسافروں کو لے جانے والی ایک نجی گاڑی کو دیسی ساختہ بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
ایک مقامی پولیس اہلکار نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 3 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سکیورٹی فورسز نے واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔