'آپریشن الفارس الشہم 3' کے تحت غزہ کے لیے 786 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 5 امدادی قافلے روانہ

غزہ، 21 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے 'آپریشن الفارس الشہم 3' کے تحت غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مدد کے لیے اپنی انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے رواں ہفتے پانچ امدادی قافلے روانہ کیے، جن میں 64 ٹرکوں کے ذریعے 786 ٹن غذائی امداد اور رہائشی ضروریات کا سامان غزہ پہنچایا گیا۔
العریش میں موجود متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی ٹیم مسلسل امدادی سامان کی تیاری اور ترسیل میں مصروف ہے۔ یہ عمل ایک مربوط آپریشنل نظام کے تحت انجام دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد فلسطینی عوام کی انسانی ضروریات پوری کرنا اور امداد کو غزہ کے اندر مستحق افراد تک مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔
یہ امدادی قافلے غزہ میں متاثرہ افراد کی مشکلات کم کرنے اور فلسطینی خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی جاری کوششوں کا حصہ ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب غزہ کو سنگین انسانی صورتحال کا سامنا ہے۔
امدادی سامان کی ترسیل مصری حکام کے ساتھ قریبی رابطے اور تعاون کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس سے غزہ میں انسانی اور امدادی سامان کی مسلسل فراہمی ممکن ہو رہی ہے اور زمینی سطح پر ضروریات پوری کرنے کی کوششوں کو مزید تقویت مل رہی ہے۔
'آپریشن الفارس الشہم 3' فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات کے مستقل عزم کی عکاسی کرتا ہے اور ضرورت مندوں اور متاثرہ برادریوں کی مدد کے حوالے سے اس کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے اصولوں کا مظہر ہے۔
متحدہ عرب امارات مختلف نوعیت کی انسانی اور امدادی سرگرمیوں کے ذریعے فلسطینی عوام کی معاونت جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں اور موجودہ بحران کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔