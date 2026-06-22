عالمی سپلائی خدشات کے باعث برینٹ خام تیل کی قیمت میں ایک ڈالر سے زائد اضافہ

سنگاپور، 22 جون، 2026 (وام) -- ایشیائی منڈیوں میں پیر کی صبح ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران برینٹ خام تیل کی قیمت میں ایک ڈالر فی بیرل سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
برینٹ خام تیل کے فیوچرز 1.09 ڈالر یا 1.35 فیصد اضافے کے ساتھ 81.66 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے، جبکہ ٹریڈنگ کے آغاز پر قیمت دن کی بلند ترین سطح 82.30 امریکی ڈالر فی بیرل تک بھی گئی۔
مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق قیمتوں میں یہ اضافہ عالمی سطح پر تیل کی سپلائی سے متعلق نئے خدشات اور مشرق وسطیٰ کے اہم برآمدی راستوں سے توانائی کی ترسیل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کے باعث سامنے آیا۔