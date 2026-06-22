فیفا ورلڈ کپ: کیپ ورڈے اور یوراگوئے کا میچ 2-2 گول سے برابر

میامی، 22 جون، 2026 (وام) -- فیفا ورلڈ کپ کے گروپ ایچ کے ایک سنسنی خیز میچ میں کیپ ورڈے نے یوراگوئے کو 2-2 گول سے برابر کر دیا۔
میامی میں کھیلے گئے میچ میں کیون پینا نے کیپ ورڈے کو ابتدائی برتری دلائی، تاہم یوراگوئے نے پہلے ہاف میں میکسی اراوخو اور اگستین کانوبیو کے گولز کی بدولت مقابلے میں واپسی کرتے ہوئے 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔
دوسرے ہاف میں کیپ ورڈے کے ڈیلون وریلا نے یوراگوئے کے دفاعی کھلاڑیوں کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گول کر دیا اور اسکور 2-2 سے برابر کر دیا۔
اس کے بعد کیپ ورڈے نے مضبوط دفاعی کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ ڈرا کرنے میں کامیابی حاصل کی اور ایک قیمتی پوائنٹ اپنے نام کیا۔
یہ نتیجہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ کیپ ورڈے نے مسلسل دوسرے میچ میں سابق عالمی چیمپئن ٹیم کے خلاف پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اس سے قبل اس نے اسپین کے خلاف بغیر کسی گول کے برابر مقابلہ کھیلا تھا۔