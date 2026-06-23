صدر شیخ محمد بن زاید سے ’’میک اِٹ اِن دی ایمریٹس‘‘ کے پانچویں ایڈیشن کے وفد کی ملاقات

ابوظہبی، 23 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے 'میک اِٹ اِن دی ایمریٹس' کے پانچویں ایڈیشن میں شریک وفد سے ملاقات کی۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے اس قومی اقدام کے منتظمین اور شراکت داروں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ 'میک اِٹ اِن دی ایمریٹس' قومی صنعت کے فروغ اور صنعتی شراکت داریوں کے قیام کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن چکا ہے، جو متحدہ عرب امارات کے ترقیاتی اہداف کے حصول میں معاون کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ صنعتی شعبے کو مضبوط اور ترقی دینا قومی ترجیحات میں شامل ہے اور یہ متحدہ عرب امارات کے مستقبل کے وژن کا ایک بنیادی ستون ہے۔
اس موقع پر صدر مملکت نے تزویراتی صنعتوں کو مقامی سطح پر فروغ دینے، قومی مصنوعات کی حمایت کرنے اور صنعتی شعبے میں اماراتی افرادی قوت کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔
ملاقات میں خصوصی امور کے لیے صدارتی دیوان کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔