متحدہ عرب امارات کے رہنماوں کی راس لفان فیکٹری حادثے پر امیرِ قطر سے اظہارِ تعزیت

ابوظہبی، 23 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے قطر کے صنعتی علاقے راس لفان میں واقع ایک فیکٹری میں پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں پر امیرِ قطر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔