متحدہ عرب امارات کے صدر اور کویتی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 23 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد دراج الشریعان سے ملاقات کی، جو متحدہ عرب امارات اور کویت کے درمیان جاری فوجی تعاون کے سلسلے کا حصہ ہے۔
ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور فوجی ہم آہنگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد دفاعی اور سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
فریقین نے فوجی اور سکیورٹی شعبوں سے متعلق علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور دیگر متعلقہ امور پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دیا جائے تاکہ مشترکہ مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور خطے میں امن و استحکام کو مزید مضبوط بنانے میں مدد مل سکے۔