تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری، برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی چار ماہ کی کم ترین سطح کے قریب

ٹوکیو، 24 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بدھ کے روز بھی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث قیمتیں گزشتہ سیشن میں دیکھی گئی تقریباً چار ماہ کی کم ترین سطح کے قریب برقرار رہیں۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 12 بج کر 43 منٹ پر برینٹ خام تیل کے فیوچرز 37 سینٹ یا 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 76.71 امریکی ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہے تھے۔
اسی طرح امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) کے فیوچرز 36 سینٹ یا 0.5 فیصد کمی کے بعد 72.85 امریکی ڈالر فی بیرل تک گر گئے۔
منگل کے روز بھی دونوں عالمی معیاروں میں تقریباً ایک فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمتیں مارچ کے اوائل کے بعد اپنی کم ترین سطح تک پہنچ گئی تھیں۔