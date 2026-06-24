فیفا ورلڈ کپ: کولمبیا نے ڈی آر کانگو کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا

میکسیکو، 24 جون، 2026 (وام) -- فیفا ورلڈ کپ کے گروپ کے کے میچ میں کولمبیا نے ڈی آر کانگو کو 0-1 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے، راؤنڈ آف 32، میں جگہ بنا لی۔
کولمبیا کی جانب سے فیصلہ کن گول ڈینیئل مونوز نے میچ کے 76ویں منٹ میں کیا، جب انہوں نے پنالٹی ایریا کے دائیں جانب سے گیند کو جال کی راہ دکھائی۔
اس سے قبل ڈی آر کانگو کے گول کیپر لیونل مپاسی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کولمبیا کی متعدد کوششیں ناکام بنائیں اور اپنی ٹیم کو طویل عرصے تک مقابلے میں برقرار رکھا۔
اس کامیابی کے بعد کولمبیا نے دو میچوں میں 6 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں اور گروپ مرحلے کے اپنے آخری میچ سے قبل ہی ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی یقینی بنا لی ہے۔
گروپ کے دوسرے میچ میں پرتگال نے ازبکستان کو 0-5 سے شکست دی، جس کے بعد کولمیا اور پرتگال کے درمیان آخری گروپ میچ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔
دوسری جانب ڈی آر کانگو کے پاس دو میچوں کے بعد صرف ایک پوائنٹ ہے اور اسے اگلے مرحلے تک رسائی کی امیدیں برقرار رکھنے کے لیے اپنے آخری گروپ میچ میں ازبکستان کے خلاف مثبت نتیجہ درکار ہوگا۔