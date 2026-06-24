شیخ محمد بن راشد کا دبئی رئیل اسٹیٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کا فرمان جاری

دبئی، 24 جون، 2026 (وام) -- دبئی کے حکمران کی حیثیت سے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیراعظم عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دبئی رئیل اسٹیٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے متعلق 2026 کا فرمان نمبر (16) جاری کیا ہے۔
فرمان کے مطابق دبئی کے پہلے نائب حکمران عزت مآب شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ ہشام عبداللہ القاسم کو بورڈ کا نائب چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔
بورڈ کے دیگر ارکان میں محمد ہادی احمد الحسینی، راشد محمد راشد المطوع، شعیب میر ہاشم خوری، عبدالعزیز محمد الملا اور راشد علی بن عبود الفلاسی شامل ہیں۔
فرمان کے مطابق اس کا اطلاق جاری ہونے کی تاریخ سے ہوگا، جبکہ اسے سرکاری گزٹ میں بھی شائع کیا جائے گا۔