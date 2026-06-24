صدر امارات اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 24 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی، جو مشرق وسطیٰ کے دورے کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات آئے ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کا جائزہ لیا اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون اور رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور مارکو روبیو نے خطے میں سلامتی، استحکام اور پائیدار امن کے قیام کی بنیادوں کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، ابوظہبی کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر عزت مآب شیخ طحنون بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔