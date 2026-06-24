عالمی منڈی میں سونا 3.3 فیصد کمی سے سات ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا

نیویارک، 24 جون، 2026 (وام) -- امریکی ڈالر کی مضبوطی اور شرح سود میں اضافے کی بڑھتی ہوئی توقعات کے باعث عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں بدھ کے روز نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں سونا سات ماہ سے زائد عرصے کی کم ترین سطح پر آ گیا اور پہلی بار اہم 4 ہزار ڈالر فی اونس کی سطح سے نیچے ٹریڈ ہوا۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت امریکی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے (1800 جی ایم ٹی) تک 3.3 فیصد کمی کے بعد 3,973.79 ڈالر فی اونس رہی، جو نومبر 2025 کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے۔
دوسری جانب امریکی گولڈ فیوچر کے سودے بھی 3.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,008.80 ڈالر فی اونس پر بند ہوئے۔