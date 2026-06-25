شیخ عبداللہ بن زاید اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر ٹیلیفونک رابطہ

ابوظہبی، 25 جون، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان سے برطانیہ کی وزیر خارجہ، دولتِ مشترکہ اور ترقیاتی امور ایویٹ کوپر نے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں باہمی مفادات کے مطابق مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا، جو دونوں ممالک کی عوام کی پائیدار ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوں گے۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات نہایت مضبوط ہیں، اور دونوں دوست ممالک کی عوام کے وسیع تر مفاد اور خوشحالی کے لیے ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے تمام دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال، حالیہ علاقائی پیش رفت اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔