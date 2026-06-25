فیفا ورلڈ کپ: برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا

فلوریڈا، 25 جون، 2026 (وام) -- برازیل نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ سی کے اپنے تیسرے اور آخری میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
اس کامیابی کے ساتھ برازیل سات پوائنٹس حاصل کرکے گروپ میں پہلی پوزیشن پر رہا، جبکہ مراکش بھی بہتر گول فرق کی بنیاد پر دوسرے نمبر پر رہا۔ دونوں ٹیموں نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
اسکاٹ لینڈ تین پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں رہا، تاہم دیگر گروپوں کے نتائج کی بنیاد پر اسے بہترین تیسرے نمبر کی ٹیموں میں شامل ہو کر راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنانے کا اب بھی امکان ہے۔