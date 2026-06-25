عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری

واشنگٹن، 25 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں آج جمعرات کو بھی کمی کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ عالمی رسد سے متعلق خدشات کم ہونے کے بعد قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح کے قریب پہنچ گئیں۔
اگست میں فراہمی کے لیے برینٹ خام تیل کے سودے 40 سینٹ، یعنی 0.54 فیصد کمی کے ساتھ 73.34 ڈالر فی بیرل تک آ گئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 27 سینٹ، یعنی 0.38 فیصد کمی کے بعد 70.07 ڈالر فی بیرل رہا۔
بدھ کو بھی دونوں اہم خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ برینٹ خام تیل تین ڈالر فی بیرل سے زیادہ کم ہوا، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت میں کاروبار کے اختتام پر تقریباً تین ڈالر کی کمی دیکھی گئی، کیونکہ رسد سے متعلق خدشات میں کمی آئی۔