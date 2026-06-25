فیفا ورلڈ کپ 2026: میکسیکو نے چیکیا کو 0-3 سے شکست دے کر اگلا مرحلہ حاصل کیا

میکسیکو سٹی، 25 جون، 2026 (وام) -- فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میزبان میکسیکو نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں چیکیا کو 3-0 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی۔
میکسیکو نے گروپ مرحلے میں اپنی برتری برقرار رکھتے ہوئے تینوں میچ جیتے اور نو پوائنٹس کے ساتھ گروپ اے میں سرفہرست رہا، جبکہ چیکیا صرف ایک پوائنٹ کے ساتھ ایونٹ سے باہر ہو گیا۔
میچ کے پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں گول کرنے میں ناکام رہیں، تاہم دوسرے ہاف میں میکسیکو نے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ میٹیو شاویز نے 55ویں منٹ میں پہلا گول کرکے ٹیم کو برتری دلائی، جس کے چھ منٹ بعد جولیان کوئنونیز نے دوسرا گول کرکے اس برتری کو مستحکم کر دیا۔ انجری ٹائم کے چوتھے منٹ (90+4) میں الوارو فیدالگو نے تیسرا گول کرکے میکسیکو کی فتح پر مہر ثبت کر دی۔