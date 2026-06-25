ادنوک ڈرلنگ کی جدید پیش رفت، اے آئی سے لیس "اے ڈی-300" رگ مقررہ وقت سے پہلے آپریشنل

ابوظہبی، 25 جون، 2026 (وام) -- ادنوک ڈرلنگ کمپنی نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے لیس مکمل خودکار "اے ڈی-300" واکنگ آئی لینڈ ڈرلنگ رگ کی کامیاب فراہمی اور آپریشنل منظوری کا اعلان کیا ہے۔ یہ جدید رگ مقررہ وقت سے تقریباً تین ماہ قبل فعال کی گئی ہے، جس سے کمپنی کو قبل از وقت آمدنی حاصل ہوگی اور نئی نسل کے چھ ڈرلنگ رگز پر مشتمل منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد ممکن ہوگا۔
50 میٹر بلند، تقریباً 15 منزلہ عمارت کے برابر اونچائی اور دو ہزار ٹن وزن رکھنے والی اے ڈی-300 جدید خودکار نظام، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ہائبرڈ پاور صلاحیت سے لیس ہے۔ اسے بجلی کے مرکزی نظام سے بھی منسلک کیا جا سکتا ہے، جس سے زیادہ مؤثر اور کم اخراج والی ڈرلنگ ممکن ہوگی۔
رگ کی خودکار واکنگ ٹیکنالوجی اسے کھولے بغیر ایک کنویں سے دوسرے کنویں تک منتقل ہونے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے، جبکہ خودکار پائپ ہینڈلنگ اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی جیسے جدید نظام پیچیدہ ماحول میں کام کرنے والے عملے کے لیے خطرات کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
اس موقع پر ادنوک ڈرلنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ عطیہ المسابی نے کہا کہ اے ڈی-300 کی فراہمی توانائی کے بڑے منصوبوں پر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ان کے مطابق مصنوعی ذہانت، آٹومیشن اور روبوٹکس کے استعمال سے حفاظت، کارکردگی اور آپریشنل استعداد میں نمایاں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ چھ جدید رگز پر مشتمل اس منصوبے کی پہلی رگ کی قبل از وقت تکمیل کمپنی کی پیچیدہ اور اعلیٰ معیار کی تنصیبات بروقت فراہم کرنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے، جو ادنوک کی پیداواری استعداد بڑھانے اور توانائی کے جدید حل میں متحدہ عرب امارات کی قیادت کو مزید مضبوط بنائے گی۔
یہ رگ ادنوک کے مصنوعی جزیروں میں سے ایک پر نصب کی گئی ہے اور 2024-2025 کے دوران ادنوک آف شور کی جانب سے 1.54 ارب امریکی ڈالر کے معاہدے کے تحت تیار کیے جانے والے چھ نئی نسل کے آئی لینڈ رگز میں پہلی ہے، جو آف شور کنوؤں کی ڈرلنگ کو زیادہ تیز اور مؤثر بنائے گی۔
کمپنی کے مطابق اے ڈی-300 کی قبل از وقت آپریشنل شروعات اور باقی رگز کی مرحلہ وار تنصیب سے 2026 کی دوسری ششماہی اور 2027 کے دوران آمدنی میں مسلسل اضافہ متوقع ہے۔
ادنوک آف شور کی چیف ایگزیکٹو آفیسر طیبہ عبدالرحیم الہاشمی نے کہا کہ دنیا کو قابل اعتماد توانائی کی مسلسل فراہمی کی ضرورت ہے اور متحدہ عرب امارات عالمی منڈی کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ڈی-300 اور نئی نسل کے آئی لینڈ رگز ادنوک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور ملک و شراکت داروں کے لیے طویل مدتی اقتصادی فوائد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔
کمپنی نے بتایا کہ جدید ڈیٹا سسٹمز کے ذریعے حقیقی وقت میں آپریشنل معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، جس سے کارکردگی بہتر بنانے اور پیشگی دیکھ بھال کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ اے ڈی-301 اس وقت تنصیب کے مرحلے میں ہے، جبکہ باقی رگز 2027 تک مرحلہ وار فراہم کیے جائیں گے، جس سے دنیا کے جدید ترین آئی لینڈ ڈرلنگ بیڑوں میں سے ایک تشکیل پائے گا اور ادنوک کی پیداواری توسیع کے منصوبوں کو مزید تقویت ملے گی۔